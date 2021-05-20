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В России стартовал просветительский марафон "Новое знание"

14:42
  • четверг
  • 20 мая 2021

За три дня в рамках мероприятия пройдут сотни дискуссий, мастер-классов, лекций и открытых уроков

В России стартовал просветительский марафон "Новое знание", передает "ТВ Центр". Мероприятия проходят в восьми городах. Основная площадка - в Москве.

За три дня проведут более сотни дискуссий, мастер-классов, лекций и открытых уроков. Присоединиться может каждый - всё транслируется онлайн. Выступят известные политики, предприниматели, учёные, спортсмены и деятели культуры – всего более 150 спикеров из России и других стран.

Инициатива провести марафон принадлежит обществу "Знание", которое по поручению Владимира Путина расширяет свою работу.

"Ценность знаний, на мой взгляд, только выросла. Мир меняется ещё стремительней и быстрее. Выигрывает в мировой конкуренции сегодня тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания, кто быстрее может их использовать на благо своего города, страны, всего мира", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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