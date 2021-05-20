В Москве вынесли приговор отравителю с газировкой

Суд отправил его в колонию

В четверг в Москве вынесли приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову. Он обвиняется в отравлении 30 человек, пятерым из которых был причинён тяжкий вред здоровью, а также хищению чужих вещей на сумму более одного миллиона рублей. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Ранее в ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимого 17 лет колонии.

В 12:25 автозак доставил Мурата Сабанова ко входу с заднего двора Басманного суда. Обвиняемый был в спортивном костюме с капюшоном, и журналисты могли его видеть всего несколько секунд. Заседание из-за противоэпидемических мер проходит в закрытом для прессы режиме.

Мурата Сабанова обвиняют сразу по нескольким статьям: кража, грабеж и разбой – всего почти 50 эпизодов. Гособвинитель запросил для него 17 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, 27-летний житель Кабардино-Балкарии регулярно посещал Хохловскую площадь, которая популярна у молодежи. Там мужчина входил в доверие к незнакомым людям, угощал их газировкой с сильнодействующими препаратами. А после того, как человек терял сознание, грабил. И москвичей, и гостей столицы.

Кроме Хохловской площади, Сабанов орудовал в скверах в районе Чистых прудов, а также в парке "Горка". Заподозрив, что именно он - виновник отравления молодых людей, его в буквальном смысле поймали и доставили в отделение полиции те, кто мог также потенциально оказаться его жертвой. Но оттуда его выпустили под подписку о невыезде. И только после того, как история попала в СМИ, в июне 2019-го, он был задержан и отправлен под стражу. Во время обыска у него нашли сильнодействующие вещества. Свою вину мужчина признал лишь частично – подозреваемый считает, что не причинял тяжкого вреда здоровью. Хотя многие, кто отведал злополучную газировку, впадал в кому.

По версии следствия, от его действий пострадали по меньшей мере 24 человека. История преступления содержит не одну сотню страниц.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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