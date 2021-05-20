Собянин: онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день

Объем госпитализации онкобольных в Москве увеличился на 30%, несмотря на пандемию, рассказал мэр

Объём госпитализации онкологических больных в Москве увеличился на 30%, несмотря на пандемию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, открывая первый Московский международный онкологический форум. Несмотря на COVID-19, в столице продолжается модернизация онкологической помощи.

Герцен, Блохин, Новинский, Трапезников - залы для дискуссий и экспертных сессий названы именами великих ученых, новаторов, сделавших немало открытий для онкологии. На первом Московском онкологическом форуме их последователи демонстрируют достижения современной техники, свои знания и опыт (см. видео репортажа).

Ведущие специалисты и мировые эксперты собрались в "Манеже", чтобы обменяться опытом и знаниями. Онкология, несмотря на вызов, брошенный современной медицине коронавирусом, пока остается самой коварной и непредсказуемой болезнью. Потому борьба с раком - задача №1 для московского здравоохранения.

"Мы и весь мир живет в условиях вызова пандемии, в условиях жестких ограничений, огромного количества больных, тяжелых больных, смертей от COVID-19, мобилизации всех сил и ресурсов здравоохранения. В этих условиях, казалось бы, все остальные направления и оказание помощи должны уйти на второй план. Но онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день, ни на месяц, ни на год - это невозможно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы оперативно обследовать пациента, начать лечить и реабилитировать, в Москве создана система онкопомощи. На базе крупнейших городских стационаров организованы 6 многопрофильных онкоцентров, к которым прикреплен пациент по месту жительства. От диспансера до госпитализации больной находится в одной системе координат. Все современное, что есть в онкологии, представлено на форуме. Вот так в Боткинской удаляют метастазы в труднодоступных местах (см. видео репортажа).

"Эта часть иглы остаётся холодной, то есть не повреждает окружающие ткани. Если представим, что это метастатический узел, то он прекращает свое существование", - заявил Григорий Чеченин, доцент кафедры хирургии российской медакадемии непрерывного постдипломного образования ГКБ им. С. П. Боткина Григорий Чеченин.

На примере говяжьей печени в ручном режиме показывают, как с помощью нагревающейся иглы разрушить метастазы.

- Опухолевые клетки погибли под воздействием высокой температуры.

А это - пример самого ответственного – ИГХ-исследования. От него зависит стратегия лечения. Такая установка в патоморфологические лаборатории помогает прямо во время операции провести срочное гистологическое исследование. Толщина среза - 7 микрон. Можно еще тоньше.

Технологии - на благо пациента. Искусственный интеллект распознает многие злокачественные новообразования. Роботы-ассистенты помогают на операциях. На учёте в онкологической службе Москве состоят 329 270 больных. И им каждый день нужна помощь.

"Пожалуй, главное в этой системе, вокруг чего строится эта система, это, конечно, пациент. Это, конечно, человек, который попал, если не сказать в страшную, но очень сложную жизненную ситуацию. Еще совсем недавно диагноз онкология звучал как смертельный приговор. Сегодня для многих больных это новый этап жизни, сложный, борьбы за жизнь, но это годы и годы нормальной жизни", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На протяжении двух дней в Манеже пройдет более 90 экспертных сессий со специалистами мирового уровня. И эти люди сделают все, чтобы нормальная жизнь ждала пациентов после оглашения диагноза.

Анастасия Мартынова, Александр Соловов, Александр Шкарбанов, Андрей Булычев, Станислав Ильин, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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