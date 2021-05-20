ДТП с участием такси и автобуса в Москве попало на видео

Есть пострадавшие
Три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса и такси на юге Москвы. Авария произошла минувшим вечером на Автозаводской улице, сообщает "ТВ Центр".
Судя по камерам наблюдения, водитель "Хонды" не справился с управлением и на скорости въехал в городской транспорт. В результате капот у легковушки буквально сложился, повреждены передняя ось и салон.
Травмы получил пассажир автобуса и два человека из иномарки. Всем оказана медицинская помощь. Следователи сейчас выясняют, почему таксист вовремя не затормозил.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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