На всех участках активно идут строительно-монтажные работы

Юго-Восточная хорда готова более чем на 40%. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на всех участках активно идут строительно-монтажные работы, передает "ТВ Центр". Важный отрезок связывает Рязанский проспект с Третьим транспортным кольцом. Здесь уже завершены работы по сооружению пролётных строений через железнодорожные пути МЦД-2 и пересечение с Новохохловской улицей, которая также была реконструирована.

Запуск участка позволит разгрузить Рязанский и Волгоградский проспекты, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо, а также повысить доступность к станциям МЦК "Нижегородская" и "Новохохловская".

"Мы в графике, по поручению мэра мы планируем завершить в основном строительно-монтажные работы в III-IV кварталах 2023 года. На данном участке по поручению мэра здесь, несмотря на то, что контрактные сроки у нас ввода объектов в 2022 году, данный участок будет введен уже в этом году", - заявил Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы.

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