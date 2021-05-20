На фасаде Третьяковки появился гигантский мурал

Это работа художника Саши Купаляна

На фасаде Третьяковской галереи на Крымском валу ко дню рождения галереи появился необычный арт-объект. Пройти или проехать мимо, не заметив такое полотно, просто невозможно. Это мурал современного нижегородского художника Саши Купаляна, передает "ТВ Центр".

Огромную конструкцию сначала смонтировали и установили у стены здания. А затем автор и его команда живописцев расписали гигантское полотно. На каждой стороне - свой сюжет. С внутренней изображено "Древо жизни", которое связывает поколения, мир небесный и земной. А вот снаружи - множество глаз, реальных и мифических, словно охваченных фиолетовой дымкой. Такой автор увидел саму Третьяковскую галерею.

"Мы смотрим на эти произведения, а они смотрят на нас. Получается так, что у музея есть свои глаза, это живой организм, у него есть свои система, ритм сердцебиения, и идея такова, что музей теперь смотрит на город, на те пространства, на тех людей, которые к нему приходят", - заявил художник Саша Купалян.

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