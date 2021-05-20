ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На фасаде Третьяковки появился гигантский мурал

15:51
  • четверг
  • 20 мая 2021

Это работа художника Саши Купаляна

На фасаде Третьяковской галереи на Крымском валу ко дню рождения галереи появился необычный арт-объект. Пройти или проехать мимо, не заметив такое полотно, просто невозможно. Это мурал современного нижегородского художника Саши Купаляна, передает "ТВ Центр".

Огромную конструкцию сначала смонтировали и установили у стены здания. А затем автор и его команда живописцев расписали гигантское полотно. На каждой стороне - свой сюжет. С внутренней изображено "Древо жизни", которое связывает поколения, мир небесный и земной. А вот снаружи - множество глаз, реальных и мифических, словно охваченных фиолетовой дымкой. Такой автор увидел саму Третьяковскую галерею.

"Мы смотрим на эти произведения, а они смотрят на нас. Получается так, что у музея есть свои глаза, это живой организм, у него есть свои система, ритм сердцебиения, и идея такова, что музей теперь смотрит на город, на те пространства, на тех людей, которые к нему приходят", - заявил художник Саша Купалян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Арт-объект
Арт-объект
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.