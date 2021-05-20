Как в Москве помогают животным, получившим увечья на улице

На помощь приходят горожане

Неродная среда. Дикие животные, оказываясь на улицах большого города, часто попадают в беду. Опасность подстерегает их повсюду: это узкие проемы, высокие деревья, машины и даже привычные нам птицы - вороны и голуби. И тогда на помощь четвероногим и пернатым приходят неравнодушные жители.

Не самое обычное утро для жителей одного из домов в подмосковном Королеве началось с шумного птичьего гвалта за окнами. Соседи не поверили глазам: в ветвях березы на уровне третьего этажа сидел енот. А над ним кружилась ворона.

Отогнать птицу удалось в обмен на котлету. Но спуститься вниз зверек так и не смог. За помощью обратились в подмосковный приют для енотов в Хотькове. Оттуда прислали специалиста. Вскоре появилась и хозяйка животного. По её словам, этого и других её енотов недавно кто-то намеренно выпустил из вольера. Зверьков они с мужем приютили у себя после прошлогодних пожаров в Краснодарском крае.

"Мы решили, что заберем и выпустим, оказалось, что это щенок енота, и мы поехали в другое место, посмотреть, как вообще еноты выглядят, и спросить: у нас енот или не енот, чтобы понимать, как кормить, как ухаживать", - говорит Мария Берестова.

Впрочем, вскоре помощь потребовалась и самой девушке. Стремянка, по которой она пыталась дотянуться до енота, оказалась короткой, и хозяйка стала сама взбираться по тонким веткам на макушку березы. Соседи решили действовать и в считанные секунды во дворе развернулась целая спасательная операция: березу зацепили автомобильным тросом и накренили к земле. Внизу натянули страховочное одеяло.

Проведя на дереве порядка восьми часов, зверек наконец-то спасен. Он цел и невредим, как и все действующие лица развернувшейся спасательной операции.

Не менее героический захватывающий сюжет развернулся и в столичном районе Останкино. Там сотрудники одного из местных офисов в свой обеденный перерыв пытались оказать помощь раненому огарю. Утка с переломанным крылом металась по проезжей части, едва успевая уворачиваться от автомобилей.

Диагноз врача из соседней ветклиники оказался неутешительным: крыло придется ампутировать. Но спасителей это не устроило, и они экстренно перевезли птицу в реабилитационный центр в Сокольниках.

"Перелом у утки действительно серьезный. Там сломана плечевая кость, причем, сломана в нескольких местах. Её прооперировали, поставили спицы, через три недели спицы будем снимать, и надеемся, что получится практически полностью восстановить плечевую кость", - рассказала ветеринарный врач Наталья Анисимова.

Сможет ли огарь летать, пока неизвестно. Впрочем, о нем теперь в любом случае позаботятся, как и о судьбе других покалеченных птиц, которых сюда со столичных улиц приносят добрые неравнодушные люди.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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