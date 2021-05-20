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Кальянную в центре Москвы опечатали за нарушения

15:53
  • четверг
  • 20 мая 2021

Там не проверяли температуру и не соблюдали социальную дистанцию

Роспотребнадзор проверил и опечатал кальянную в центре Москвы. Там нарушались меры профилактики COVID, сообщает "ТВ Центр".

О коронавирусе в заведении, видимо забыли: маски и перчатки были не у всех сотрудников, посетителям о средствах защиты никто не напоминал. На входе температуру не проверяли. Социальную дистанцию в зале не соблюдали. Дезинфекция отсутствовала. Обеззараживание воздуха не проводилось.

Также, судя по документам, персонал не проводил обязательное тестирование на опасный вирус. Теперь кальянной грозит штраф до полумиллиона рублей или, по решению суда, приостановление деятельности на 90 суток.

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