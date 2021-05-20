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Евгений Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела

15:11
  • четверг
  • 20 мая 2021

В школах подвели итоги "Эстафеты добрых дел"

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев организовал награждение победителей конкурса "Эстафета добрых дел", мероприятия прошли в школах Южного округа.
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Целью эстафеты было направление интернет-активности ребят в конструктивное русло, а также попытка отвлечь ребят от постоянного присутствия в соцсетях. Школьникам предложили самостоятельно продумать и организовать благотворительные акции, направленные на проявление милосердия, гуманности и заботы по отношению к окружающим. Также каждому участнику необходимо было сделать видео–презентацию своего проекта и выложить ее в Сети на персональной страничке.

"Многие смогли на практике помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наша задача заключалась в том, чтобы научить детей не проходить мимо, не черстветь сердцем. Кроме того, они приобрели социальный опыт, попробовали самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия, сотрудничать со сверстниками и взрослыми", - рассказал Нифантьев.

Он отметил, что "Эстафета добрых дел" позволила ребятам проявить активность при помощи привычных им интернет-технологий. При этом к участию в проекте подключились и многие родители.

За призовые места в номинациях "Забота" и "Творчество" боролись 50 тысяч учащихся 25 учебных заведений. Мальчишки и девчонки предоставили на суд жюри проекты, связанные с оказанием помощи нуждающимся, благоустройством территорий, организацией экологических акций, проведением онлайн-экскурсий и клубных часов. Первые три места достались сразу 60 юным москвичам. Они получили 20 интернет–колонок "Алиса", 20 смартфонов и 20 билетов в парк развлечений и аттракционов "Остров мечты". Кроме того, всем участникам вручили памятные дипломы, а их родителям – грамоты.

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