Американский журнал написал о секретном плане нападения США на Калининград

С земли, моря и воздуха

Как написал американский журнал National Interest, Калининград "ощетинился" зенитно-ракетными комплексами С-400 и "Искандерами", так что представляет угрозу для войск НАТО. Эта ситуация вызывает беспокойство в Пентагоне.

В Вашингтоне, сказано в материале, постоянно обдумывают, как Калининград "сломать". В частности, командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян отметил, что это может быть многоуровневая атака.

Вместе с тем журналистка Сидни Фридберг рассказывает, что речь идет об одновременном нападении с земли, моря и воздуха. Удар крылатыми ракетами большой дальности нанесут авиация и корабли, сухопутные войска также применят ракетный обстрел. В то же время хакеры могут нарушить работу систем связи.

Фридберг называет такую тактику "симфонией насилия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram