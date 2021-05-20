ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

14:10
  • четверг
  • 20 мая 2021

В июне в Москве появится новый сервис для врачей

Позволяющая врачам планировать и проводить консилиумы по онкобольным программа будет внедрена в клиниках Москвы в июне 2021 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты провели огромную работу по "выравниваю всех процессов".

"В ближайшее время мы доработаем и запустим по городу единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения", - сказала Ракова.

Она отметила, что сервис появится во всех клиниках города. Он позволит медикам проводить консилиум дистанционно и привлекать к работе узкопрофильных специалистов.

Кроме того, в ближайший месяц в столице начнется диагностика людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. Группы людей с таким риском уже сформированы и в ближайшее время их пригласят на обследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.