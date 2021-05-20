Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

В июне в Москве появится новый сервис для врачей

Позволяющая врачам планировать и проводить консилиумы по онкобольным программа будет внедрена в клиниках Москвы в июне 2021 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты провели огромную работу по "выравниваю всех процессов".

"В ближайшее время мы доработаем и запустим по городу единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения", - сказала Ракова.

Она отметила, что сервис появится во всех клиниках города. Он позволит медикам проводить консилиум дистанционно и привлекать к работе узкопрофильных специалистов.

Кроме того, в ближайший месяц в столице начнется диагностика людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. Группы людей с таким риском уже сформированы и в ближайшее время их пригласят на обследование.

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