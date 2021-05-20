Россияне оценили позиции страны на политической арене

Опрос провел ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны, спросив их, как они оценивают сегодняшнее место России в контексте международного влияния.

"На сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают 65% россиян. Доля скептиков составляет 28%", - отметили аналитики.

69% респондентов среди основных факторов, обеспечивающих влияние, назвали военную мощь, 49% упомянули личный авторитет президента, 36% рассказали о спортивных успехах.

Вместе с тем 43% опрошенных заявили, что за последний год влияние России на международной арене усилилось.

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