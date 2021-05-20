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Зеленского напугала возможность встречи Байдена с Путиным

15:04
  • четверг
  • 20 мая 2021

Итоги переговоров могут быть неблагоприятными для Украины

Итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если они состоятся, могут быть неблагоприятными для Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский видит в этой встрече определенные риски для Киева – несмотря на достигнутые ранее договоренности между Киевом и Вашингтоном.
Зеленский рассказал о сдерживании "российской агрессии"

"Есть ли риски, что какие-то темы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть. Есть большой риск, что Россия может надавить на Соединенные Штаты или у них могут быть какие-то договоренности", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

Президент Украины уверен, что возможная отмена Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток-2" станет личным поражением для Байдена – и серьезной геополитической победой для России, передает ТАСС.

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