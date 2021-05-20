ВВС Польши отреагировали на новости о захвате пассажирского самолета

Сигнал передал Boeing 737 86X

В четверг портал OpenSky Network проинформировал, что пассажирский Boeing 737 86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате воздушного судна.

Диспетчер получил специальный код 7500.

Инцидент прокомментировала представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская. "Это происходит в рамках проходящих 17-21 мая тактических учений Renegade-Sarex", - сообщила она (цитата по ТАСС).

Волыньская добавила, что учения проходят в сфере противодействия терроризму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram