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Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

15:57
  • четверг
  • 20 мая 2021

Цифровизация играет важную роль в системе здравоохранения

В Москве при помощи цифровизации диагностики и новых подходов к постановке диагнозов проводится перестройка системы онкологической помощи, рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи. Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг - особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление - это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента", - заявила Ракова.

По ее словам, очень важным этапом является создание единой сквозной системы передачи информации о пациенте. В ближайшее время в столице заработает единая программа, при помощи которой можно будет автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики.

Ракова добавила, что сейчас Москва занимает лидирующее место в стране по применению современных технологий и методов в лечении онкозаболеваний и готова делиться опытом с другими регионами.

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Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
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