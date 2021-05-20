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Путин: Россия выбьет зубы всем, кто попытается что-то от нее откусить

15:41
  • четверг
  • 20 мая 2021

У страны самые современные силы ядерного сдерживания в мире

Попытки что-то "откусить" от России были во все времена, страна сталкивается с ними периодически. Однако инициаторы подобных попыток рискуют остаться без зубов, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал причину попыток оболгать историю ВОВ

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул Путин на заседании оргкомитета "Победа".

По словам президента, сегодня кое-кто осмеливается публично говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Путина подобные заявления удивляют, подобные публичные высказывания слышать странно.

Российский лидер напомнил, что в вооруженных силах России сейчас все "более чем в порядке". Путин подчеркнул, что из всех ядерных держав Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире, передает ТВЦ.

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