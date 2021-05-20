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Волочкова призвала спасти Мальдивы от затопления

15:59
  • четверг
  • 20 мая 2021

Балерина переживает за судьбу любимого курорта

Анастасия Волочкова призвала "сделать так, чтобы Мальдивы не затапливало". Балерину напугали заявления мальдивского министра окружающей среды и технологий Амината Шауна о том, что уже к 2100 году из-за изменений климата государство может оказаться затоплено.
Волочкова собралась отмечать Пасху на Мальдивах

Волочкова заявила, что ни один другой курорт не сможет сравниться с "райскими Мальдивами". Балерина отметила, что старается летать туда примерно раз в полгода и была на Мальдивах уже 18 раз. По словам звезды, у нее аэрофобия, но на этом направлении страх пропадает.

"Какое глобальное потепление? Там весь год прекрасная погода! Может, это вообще какой-то политический ход? Я не верю, что такое может вообще произойти. Давайте сделаем так, чтобы Мальдивы не затапливало. Чтобы у наших потомков была возможность посмотреть на этот райский уголок на Земле. Я не знаю, какой курорт может заменить такой рай", - сказала Волочкова.

Она добавила, что считает Мальдивы "лучшим местом на Земле" и любит там абсолютно всё, передает "Вечерняя Москва".

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