Волочкова призвала спасти Мальдивы от затопления

Балерина переживает за судьбу любимого курорта

Анастасия Волочкова призвала "сделать так, чтобы Мальдивы не затапливало". Балерину напугали заявления мальдивского министра окружающей среды и технологий Амината Шауна о том, что уже к 2100 году из-за изменений климата государство может оказаться затоплено.

Волочкова заявила, что ни один другой курорт не сможет сравниться с "райскими Мальдивами". Балерина отметила, что старается летать туда примерно раз в полгода и была на Мальдивах уже 18 раз. По словам звезды, у нее аэрофобия, но на этом направлении страх пропадает.

"Какое глобальное потепление? Там весь год прекрасная погода! Может, это вообще какой-то политический ход? Я не верю, что такое может вообще произойти. Давайте сделаем так, чтобы Мальдивы не затапливало. Чтобы у наших потомков была возможность посмотреть на этот райский уголок на Земле. Я не знаю, какой курорт может заменить такой рай", - сказала Волочкова.

Она добавила, что считает Мальдивы "лучшим местом на Земле" и любит там абсолютно всё, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram