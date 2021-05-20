Депутат МГД Герасимов: Программа "Искусство - детям" стала самой крупной по модернизации допобразования

За последние годы 125 школ Москвы обновлены и отремонтированы

Программа "Искусство - детям" - наиболее масштабный проект модернизации допобразования. Как рассказал депутат Московской городской думы Евгений Герасимов, в столице начиная с 2018 года отремонтировали 125 школ.

"Наши детские учреждения получили новые музыкальные инструменты - свыше десяти тысяч единиц, 30 тысяч комплектов специальной мебели и более 5,2 тысячи единиц технологического оборудования", - отметил парламентарий.

По словам депутата, всего на текущий и следующий год запланировано завершить ремонт в 38 зданиях, а также капитальный ремонт 29 школ искусств.

"В новые здания из неприспособленных помещений переедут Киевская детская музыкальная школа и детская музыкальная школа имени Глинки", - приводит АГН "Москва" слова Герасимова.

Парламентарий отметил, что учащиеся школ искусств должны заниматься в комфортных условиях.

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