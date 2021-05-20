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Путин развенчал миф о милитаризации экономики России

16:29
  • четверг
  • 20 мая 2021

Страна – на последних строчках в десятке стран по расходам на оборону

Милитаризации экономики в России нет. Страна находится на последних строчках в десятке государств – лидеров по расходам на оборону, заявил президент России Владимир Путин. По данным российского лидера, в 2021 году на национальную оборону выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей - по действующему курсу примерно 42 миллиарда долларов. Путин напомнил, что у США расходы зашкаливают за 770 миллиардов долларов.
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"Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания", - отметил президент на заседании оргкомитета "Победа".

Путин добавил, что даже такая страна, как Япония, тратит на оборону больше России – при том, что по конституции у нее даже якобы нет армии, передает РИА Новости.

По словам президента, для России важны траты в процентном отношении. В прошлом году оборонные расходы составили 3,1% от ВВП, в нынешнем – 2,7%. Налицо понижающий тренд, подчеркнул Путин.

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