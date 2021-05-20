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Волонтеры собрали порядка 7 тыс. подписей в поддержку инициативы Анатолия Вассермана по отмене пенсионной реформы

16:33
  • четверг
  • 20 мая 2021

Волонтеры спрашивают горожан об их отношении к пенсионной реформе

Более 150 волонтеров "Академии Вассермана" вышли на улицы столицы на сбор подписей в поддержку его инициативы по отмене пенсионной реформы (возращению пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Как рассказал сам публицист, по данным на среду, 19 мая, удалось собрать порядка семи тысяч подписей. Эрудит считает пенсионную реформу ошибочной и непродуманной.

"Те, из предыдущих поколений, кто еще жив, вправе получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной заработной платы. В какой-то степени пенсия должна быть пропорциональна заработной плате, но пропорционально личным накоплениям надо также делить долю от всего дохода всей страны", - заявил Анатолий Вассерман.

Сбор подписей в поддержку инициативы Вассермана будет проводиться до конца этого месяца. После чего публицист передаст их в российское правительство. Поставить свою подпись можно также на сайте wasserman.su.

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Волонтеры собирают подписи в поддержку Анатолия Вассермана
Волонтеры собирают подписи в поддержку Анатолия Вассермана
Волонтеры собирают подписи в поддержку Анатолия Вассермана
Волонтеры собирают подписи в поддержку Анатолия Вассермана
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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