Путин одобрил предложение расширить список "Городов трудовой доблести"

В него вносят еще 11 населенных пунктов

Партия "Единая Россия" представила президенту список кандидатов на присвоение почётного звания "Город трудовой доблести". Оно было учреждено год назад, и тогда его получили 20 городов, которые выпускали во время войны особо значимую для фронта продукцию. В новом списке: Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

Как сообщил глава Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, их вклад в Победу подтвердили историки. В поддержку получения звания также активно высказались жители: петиции подписали в общей сложности 8 миллионов человек. Президент поддержал инициативу Турчака расширить новый список до 20 городов, сообщает "ТВ Центр".

"На присвоение звания "Город трудовой доблести" в настоящий момент претендуют и другие города нашей страны. При активной поддержке "Единой России" в них также собираются подписи жителей. В этой связи просим вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания ещё нескольким городам в сентябре текущего года. "Единая Россия" со своей стороны, готова провести всю необходимую работу в течение летнего периода, сделать так, чтобы эта инициатива была реализована, мы также проведём голосование и определим новых претендентов на получение этого высокого почётного звания", - заявил Андрей Турчак.

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