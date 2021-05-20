Зеленский рассказал о подготовке своей встречи с Путиным

Украинский президент дал пресс-конференцию

На Украине обсуждают противоречивые заявления президента Зеленского о судьбе страны, которые прозвучали на пресс-конференции по итогам двух лет с момента его прихода к власти. Среди тем - урегулирование конфликта в Донбассе, борьба с коррупцией и олигархами, права нацменьшинств. Киевский лидер щедро раздавал обещания, а вот реальными достижениями так и не смог похвастаться. Как подсчитали политологи, из 40 ключевых пунктов своей предвыборной программы Зеленский не реализовал и четвёртой части.

Под героическую музыку твердой поступью Зеленский идет по ангару некогда легендарного, а ныне бедствующего, не выпустившего за последние пять лет ни единого самолета, авиастроительного завода "Антонов". Идет строить новую Украину. Опять. За два года, проведенных на посту, не вышло. И вот теперь он "президент 2.0". Так назвали пресс-конференцию. Хотели, видимо, как лучше – получилось, как всегда.

"Почему мы здесь, на территории легендарного завода ГП "Антонов"? Позади меня самолет Ан-124 "Руслан", справа от меня - недостроенная "Мрия" - мечта Украины, слева - новый фюзеляж Ан-178 - один из трех самолетов, которые впервые за годы независимости страна заказала для нужд армии. Какие у меня приоритеты? Номер один - мы строим страну без олигархов. Страну для 40 миллионов, а не для сотни Forbes", - заявил Зеленский.

Только вот на прямой вопрос, будут ли санкции, сравнимые с теми, что испытывает на себе лидер оппозиции Виктор Медведчук, против известных олигархов, Зеленский отвечать отказался. Продолжил предаваться мечтам. В частности, о мире в Донбассе, который он так красноречиво обещал, да ничего не сделал.

"Решение вопроса войны, деоккупация наших территорий, все-таки мы верим, временно оккупированных, а не навсегда, и я точно знаю, что так и будет, - это приоритетный вопрос, он им, к сожалению, и остается. Долго идет этот процесс. Мы по кирпичикам собираем этот мир, вот что мы делаем", - отметил Зеленский.

А сложно все так потому, говорит Владимир Александрович, что Франция с Германией плохо стараются. Ну и Россия, конечно, злобный агрессор.

"Меркель, Макрон.... Я чувствую их поддержку. Но считаю, что они должны поддерживать нас сильнее. Они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России. А Россия... У меня нет времени думать о Путине, я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к прекращению войны", - сказал Зеленский.

Осторожная риторика не случайна. Зеленский сообщает о подготовке двусторонней встречи с российским лидером. Это подтверждают и в Кремле. Впрочем, Москва не раз подчеркивала: вопрос завершения гражданской войны Киеву эффективнее обсуждать все-таки напрямую с Донбассом.

С этим Зеленский не спешит. Никак не удается ему и стать приговором Петру Порошенко, как когда-то обещал на стадионе. Экс-гарант по-прежнему на свободе.

"Я уже стал его приговором, он просто не хочет осознать, что произошло. Я реальный приговор для него, когда я пошел в президенты, вот и всё. Порошенко сделал очень много плохого. Всё это закончится, его настигнет карма. И это для него будет самым страшным наказанием", - отметил Зеленский.

О своей карме Владимир Александрович на втором году правления, очевидно, не думает. Все его внимание - расправе над конкурентами и нелояльными. Виктор Медведчук, по его словам, предатель родины, мэр Киева Виталий Кличко "крадет из бюджета", и поэтому его надо снять. Да и глава МВД Аваков, возможно, не соответствует служебному положению. А вот он, Зеленский - лучший президент. Дороги строит, экономику поднимает, бизнесу помогает, инвесторов привлекает. Одна беда: всю эту мифическую гигантскую работу люди не видят. И, кажется, больше не верят словам.

Пока Зеленский мило общался с журналистами, у проходной завода "Антонов" собрались люди. Пришли задать президенту свои вопросы. Понимает ли он, что украинцы умирают от ковида из-за провала прививочной кампании? Почему тарифы на коммуналку такие высокие? Посадил ли он в тюрьму за коррупцию хотя бы одного своего друга? И, наконец, есть ли разница, чьими именами называются улицы, если в стране разруха? Отвечать на все эти вопросы Владимир Александрович, конечно, не стал. Ошибки, по его словам, мелкие и незначительные, объяснил исключительно кадровыми промахами.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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