Лавров оценил итоги первой встречи с Блинкеном

Что обсуждали главы внешнеполитических ведомств?

Решение о саммите Владимира Путина с Джо Байденом будет принято после анализа итогов встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Об этом в четверг заявили в Кремле. Первые очные переговоры главы нашего МИДа с госсекретарём США прошли в столице Исландии в рамках министерского заседания Арктического совета. На ближайшие два года председателем в этой организации стала Россия. Принимая эстафету у Исландии, Сергей Лавров напомнил, что форум уже четверть века остаётся одной из ведущих площадок для диалога между странами.

План сотрудничества Арктический совет должен был принять еще три года назад. Но тогда документ отказались подписывать США. Вопросы экологии - главные для Арктики - администрацию Трампа интересовали мало. Теперь стратегия утверждена. Но споры вокруг одного из самых холодных регионов планеты менее горячими не стали. Многие страны, отмечает на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров, пытаются использовать Арктику в политических целях. В том числе, как это делает Норвегия - закрепить за собой право на территорию, разместив там военный контингент НАТО.

Россия категорически против. "Я сослался на некоторые примеры, когда там вблизи от наших границ налаживается постоянно ротационное присутствие в том числе американских войск и как соответствующие наши соседи меняют свои законодательные принципы, чтобы перейти к более активному размещению на своей территории иностранных контингентов, вооружений", - отметил Лавров.

Это тема еще будет обсуждаться на Арктическом совете, председателем которого на следующие два года стала Россия. Однако все внимание мировых СМИ - к первой очной встрече Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ковидное рукопожатие, социальная дистанция - реалии новых времен. Но не столько вызванные пандемией ограничения причина сдержанности глав внешнеполитических ведомств.

"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе. Законы дипломатии предполагают взаимность и в том числе в том, что касается ответов на какие-то недружественные действия", - заявил Лавров.

И без того непростые отношения Москвы и Вашингтона при Байдене пробили очередное дно. Новые санкции, высылка дипломатов и знаменитое "угу", брошенное американским президентом в ответ на провокационный вопрос журналиста. Все это явные сигналы для Москвы - США не намерены отказываться от политики конфронтации. Но при этом в Вашингтоне прекрасно понимают: нынешний уровень отношений между двумя странами вредит интересам обеих.

"Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Это в интересах нашего народа, вашего и всего мира в целом. Не секрет, что у нас есть расхождения. И, как сказал президент Байден в разговоре с президентом Путиным, если Россия будет действовать враждебно в отношении нас, наших партнеров или союзников, мы будем отвечать. Но наши интересы во многих сферах пересекаются, и мы верим, что мы можем сотрудничать", - отметил Блинкен.

Главы внешнеполитических ведомств договариваются перезапустить диалог по вопросам иранской ядерной программы, ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане. Затронули Лавров и Блинкен и тему размещения работы дипломатических представительств. Сейчас послы двух стран отозваны для консультаций. Но когда вернутся на место работы, пока не ясно.

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - сказал Лавров.

Но тут, подчеркивает российский министр, важен принцип уважения, баланса интересов. А еще соблюдение уже заключенных договоренностей. Которые Вашингтон то и дело переписывает под собственные нужды.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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