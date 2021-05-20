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Киев умоляет Запад сохранить санкции против "Северного потока-2"

17:07
  • четверг
  • 20 мая 2021

Открытое письмо подписали энергетики и депутаты Рады

Газопровод "Северный поток-2" - основная геостратегическая угроза для Украины и Европы. Этот проект необходимо остановить – и ни в коем случае не отменять введенные против него санкции, утверждают украинские парламентарии, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и представители украинской общественности. Их подписи стоят под открытым письмом, адресованным США и странам Евросоюза.
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"Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - приводит содержание письма пресс-служба "Нафтогаза".

Авторов послания очень обеспокоили предложения госдепартамента США конгрессу по отказу от санкций против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG – ее руководства и сотрудников. Они напоминают адресатам, что президент США Джо Байден называл "Северный поток-2" "плохим соглашением для Европы", реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации на Украине, передает "Интерфакс".

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