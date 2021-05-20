Россия вводит безвизовый режим для болельщиков Евро-2020

Отрицательный тест на коронавирус все так же необходим

Паспорт болельщика и отрицательный тест на коронавирус – все, что потребуется фанатам футбола, въезжающим в Россию на Евро-2020. Визы иностранным болельщикам не потребуются, а официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в страну в упрощенном порядке.

"Мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее"- цитирует ТАСС генерального директора оргкомитета российской части турнира Алексея Сорокина.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь встреч. Россия сыграет с Бельгией 12 июня и с Финляндией – 16-го числа. А 2 июля состоится четвертьфинальный матч.

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