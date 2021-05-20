Ректор РХТУ Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

В частности, нужно доводить разработки до максимальной готовности

Российский бизнес сегодня не очень охотно воспринимает то, что предлагают высшие учебные заведения. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, для изменения ситуации нужно работать по трем направлениям. Так, важно доводить разработки до максимальной готовности. "Ученые должны переключаться на направления, которые интересны бизнесу, а не закрываться на своих привычных темах", - отметил Александр Мажуга. Для "докручивания" разработок нужна продуманная система господдержки, добавил он.

Второе направление - синхронизация повестки разработчика и бизнеса. "Ликвидировать рассинхронизацию повесток помогут стратегические сессии, регулярные контакты и приглашение бизнеса в университеты и научные организации", - заявил ректор РХТУ.

Третье направление - популяризация науки. Благодаря этому бизнес сможет найти интересное направление и выйти на научное учреждение.

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