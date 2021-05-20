ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректор РХТУ Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

18:11
  • четверг
  • 20 мая 2021

В частности, нужно доводить разработки до максимальной готовности

Российский бизнес сегодня не очень охотно воспринимает то, что предлагают высшие учебные заведения. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, для изменения ситуации нужно работать по трем направлениям. Так, важно доводить разработки до максимальной готовности. "Ученые должны переключаться на направления, которые интересны бизнесу, а не закрываться на своих привычных темах", - отметил Александр Мажуга. Для "докручивания" разработок нужна продуманная система господдержки, добавил он.

Второе направление - синхронизация повестки разработчика и бизнеса.  "Ликвидировать рассинхронизацию повесток помогут стратегические сессии, регулярные контакты и приглашение бизнеса в университеты и научные организации", - заявил ректор РХТУ.

Третье направление - популяризация науки. Благодаря этому бизнес сможет найти интересное направление и выйти на научное учреждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.