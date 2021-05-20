Власти Петербурга решили закрыть парки из-за надвигающегося шторма

В Северной столице ожидаются грозы с сильным ветром и градом

Власти Санкт-Петербурга решили закрыть парки и скверы в центре города. На город снова надвигается шторм, ожидаются грозы, ливни и сильный ветер, возможен град.

"В связи с повторением неблагоприятных погодных условий комитет по благоустройству закрывает центральные сады, парки и скверы. По прогнозу синоптиков, сегодня вечером ожидаются гроза, ливень и даже град. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду", - пишет комитет в соцсети "ВКонтакте".

Жителей и гостей Петербурга призывают к осторожности. Не реокмендуется парковать машины под деревьями, а от посещения парков, садов и скверов лучше воздержаться. Тем более, что Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады и сад Сан-Галли будут закрыты, передает РИА Новости.

За последние двое суток ураган повалил в городе около 300 деревьев. Работники садово-паркового хозяйства оперативно устраняют последствия стихии.

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