В Бразилии произвели первую партию российской вакцины "Спутник V"

Планируется экспорт в соседние страны

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"произведена в Бразилии. В качестве препарата должны удостовериться в центре имени Гамалеи, после чего его начнут экспортировать в другие страны Латинской Америки.

"В Бразилии произведена первая партия "Спутника V". Ведущим бразильским фармпроизводителем Uniao Quimica была выпущена партия российского препарата", - цитирует ТАСС сообщение в Telegram-канале российской вакцины.

Клеточный материал для изготовления препарата бразильская компания Uniao Quimica получила в конце января - и сразу приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов для исследовательских целей. 7 мая глава компании Фернанду Маркес заявил, что начнет производство "Спутника V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору.

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