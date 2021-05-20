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Зеленский исключил русских из списка коренных народов Украины

19:11
  • четверг
  • 20 мая 2021

Президент внес закон о коренных народах в парламент

Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О коренных народах Украины". Украинский президент надеется, что Рада рассмотрит документ в сжатые сроки. Русских в списке коренных народов не оказалось.
Зеленский рассказал о подготовке своей встречи с Путиным

 Законопроект гарантирует коренным народам права создавать свои учебные заведения,  обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Государство обязуется гарантировать их защиту от "актов геноцида и любых других актов коллективного принуждения или насилия", приводит содержание документа РИА Новости.

Отдельно прописаны в законопроекте коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма - крымские татары, караимы и крымчаки. Подчеркивается, что эти народы имеют право на самоопределение, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и государственных законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

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