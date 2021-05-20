"Нашей огромности боятся все": о чем говорил Путин на оргкомитете "Победа"

Попытки что-то "откусить" от России были во все времена, отметил президент

Владимир Путин подписал Указ о присвоении почётного звания "Город трудовой доблести" 12 индустриальным центрам России. В годы Великой Отечественной войны их жители внесли значительный вклад в снабжение фронта оружием и техникой. Звания удостоены Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. В выдвижении городов-кандидатов активно участвовала партия "Единая Россия". К осени она рассчитывает представить главе государства ещё несколько претендентов на это звание. Владимир Путин в четверг провёл заседание оргкомитета "Победа". Как сохранить память о подвиге фронта и тыла? И чем рискуют те, кто хотел бы откусить от нашей страны часть территорий?

В июне исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Не просто грустная, трагическая дата. Повод для всего мира - вспомнить, что ему угрожало, а также кому и какой ценой удалось это предотвратить. Некоторые забыли. А потому священный долг России, уверен Владимир Путин, хранить и защищать подлинную историю.

"Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. Вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой, прежде всего, конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже "промывают мозги" молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась. Повторю, нам нужна системная и кропотливая работа", - заявил Путин.

Часть этой работы - присвоение званий "Город трудовой доблести". В прошлом году президент поддержал инициативу "Единой России" расширить этот список до 20 российских городов. Сегодня первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета партии Андрей Турчак выступил с новым предложением.

"На присвоение звания "Город трудовой доблести" в настоящий момент претендуют и другие города нашей страны. При активной поддержке "Единой России" в них также собираются подписи жителей. В этой связи, просим вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания ещё нескольким городам в сентябре текущего года. "Единая Россия" со своей стороны, готова провести всю необходимую работу в течение летнего периода, сделать так, чтобы эта инициатива была реализована, мы также проведём голосование и определим новых претендентов на получение этого высокого почётного звания", - заявил Турчак.

"Хорошо. Спасибо большое. Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественными организациями, с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать дальше", - отметил Путин.

По словам Турчака, партия продолжит заниматься этим проектом и дальше. Летом поможет жителям городов определиться с новыми претендентами. Но это, конечно, не все. Кропотливо работает Министерство обороны. Регулярно публикует рассекреченные материалы о Второй мировой - с тем, чтобы имя каждого погибшего солдата не было забыто.

"В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, военнослужащие провели восемь поисковых экспедиций. Безусловно, осуществляется централизованный учет воинских захоронений", - рассказал Сергей Шойгу.

Защищать от поклепов нечистоплотных политиков приходится сегодня и современную Россию.

"Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить её развитие. Как сказал один из наших императоров, нашей огромности боятся все. Даже после прекращения существования Советского Союза - а это ни что иное, как историческая Россия, даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, всё равно, это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь. Вот все нас хотят где-то укусить и чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собирается это сделать, - что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться", - заявил Путин.

Залог этого - развитие российской армии, в том числе ядерной триады, отмечает Путин. Важно при этом понимать, что наша страна тратит на оборонку значительно меньше других развитых стран.

"Вот в прошлом году у нас была цифра 3,1 процента от ВВП, в Штатах, кстати говоря, 3,4 процентов. В странах НАТО везде 2, ну, не везде, но стремятся к тому, чтобы было два процента. Но такие страны как, скажем, Саудовская Аравия, у них 8,4 процента, а в Израиле 5,3-5,4 процента, а у нас, наоборот, понижающийся тренд, вот если в прошлом году было 3,1, в этом году уже 2,7 или 2,6 даже. 2,7, потом 2,6 в 2022, и 2,5 процента от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", - рассказал Путин.

Россия вкладывает деньги рационально, обеспечивая армию и флот такими новейшими видами оружия, которые в других странах появятся, возможно, только через десятилетия.

Однако все же главное оружие России - непобедимый дух народа, в основе которого память. И об общей беде и победе, и о личной. Потому как свой герой почитаем и свят почти в каждой семье.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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