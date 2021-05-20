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Оглашен приговор "лимонадному отравителю". Свою вину он признал частично

22:26
  • четверг
  • 20 мая 2021

Гособвинение просило приговорить мужчину к 17 годам тюрьмы

Почти два года с момента задержания до оглашения приговора. За это время следствие выявило и передало в суд материалы о 50 эпизодах преступлений: среди них разбойные нападения, кражи, похищение паспортов и мошенничество. Как минимум 24 потерпевших. Столь впечатляющий послужной список на счету одного человека, Мурата Сабанова – более известного как "лимонадный отравитель".

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Сабанову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", - зачитали приговор в суде.

Мурат выслушал приговор без эмоций. Признал вину частично. Пояснил – людей травил и обворовывал, чтобы достать деньги на жизнь. А вот с обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью не согласился.

Кроме отбывания наказания в колонии строгого режима, суд приговорил Сабанова выплатить потерпевшим более миллиона 800 тысяч рублей компенсации. Вышедшие из зала суда пострадавшие ясно дали понять – вспоминать о случившемся они больше не хотят.

Подробнее – смотрите в репортаже Егора Киселёва

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