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Вакцинацию от COVID-19 предложили включить в календарь прививок

22:32
  • четверг
  • 20 мая 2021

Об этом шла речь на заседании правительства

Вакцинацию от коронавируса предлагается внести в национальный календарь прививок. Об этом в четверг шла речь на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".
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Также премьер Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость ускорить строительство медицинских учреждений в регионах. В частности, детских и онкологических больниц. В рамках национального проекта "Здравоохранение" на такие цели уже предусмотрено свыше 80 миллиардов рублей.

Обсуждались на заседании итоги вчерашнего совещания у Владимира Путина, где шла речь о реализации послания президента Федеральному собранию.

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