Более 5 млн просмотров собрали онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за один день

В чем главная цель мероприятия?

В четверг в Москве и еще семи городах России стартовал трехдневный просветительский марафон "Новое знание". Он позволит миллионам старшеклассников пообщаться с самыми успешными людьми в разных сферах деятельности. Наука, технологии, история, культура, политика, спорт, IT индустрия. С молодежью пообщаются Сергей Лавров, Сергей Собянин, Герман Греф, Андрей Фурсенко, Владимир Познер, Валерий Гергиев, Илон Маск. Чей урок выбрать, каждый решит сам. Марафон транслируется в интернете. Число просмотров в первый день превысило пять миллионов.

Шуметь и веселиться здесь не то что разрешено - необходимо! Монотонных лекций здесь не будет. Марафон "Новое знание" проводится на базе известного в советские времена общества "Знание". Тогда, в двадцатом веке, своим опытом с подрастающим поколением делились учёные с мировым именем и герои эпохи. В апреле президент страны в своём послании чётко обозначил позицию: доступ к современной информации должен быть у каждого, кто жаждет новых открытий. Общество "Знание" решили возродить.

"Знание, друзья, гораздо важнее, чем деньги. И в сегодняшнем мире, когда всё меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям, возможность выбора становится принципиально важным! От этого зависит успешность ваша, каждого человека. От этого зависит успешность страны в целом", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В рамках трёхдневного семинара ребята смогут пообщаться с людьми, которые на своём примере доказали: невозможного не существует. Если приложить необходимые усилия. После беседы никто не бежит на перемену. Любимая фраза учителей про "лес рук" в этой аудитории полностью оправдана.

На совсем недетские вопросы юных искателей знаний все спикеры готовы отвечать, подробно объясняя все интересующие детали. "Если человек с самого начала это воспринял как часть жизни, что узнавать новое - это здорово. Я думаю, что это один из самых важных моментов для успеха в будущем! У нас сегодня есть дополнительные возможности, связанные с интернетом. В наше время это были уроки по телевизору", - отметил помощник президента Андрей Фурсенко.

Старт марафону даёт столица. Подхватывают его 8 площадок по всей стране. На связи - школьники, которым скоро нужно будет сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Среди них - возможные будущие предприниматели и учёные.

Главная задача правительства и конкретно этого марафона - раскрыть талант каждого ребёнка. И направить его по выбранному пути. Каждая беседа проходит в формате урока - академический час. Но за минутной стрелкой следить некогда. Время пролетает незаметно.

Главная цель этого марафона - безусловно, доказать: у науки не существует границ. Поделиться своим опытом со всеми желающими готовы представители самых разных специальностей. А также убедить всех скептиков: получение новых знаний - процесс совсем не скучный!

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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