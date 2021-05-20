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Депутат ГД Романенко: "Группы продлённого дня имеют важное социальное значение"

19:40
  • четверг
  • 20 мая 2021

При этом школы несут значительные расходы по этой статье

Многие руководители учебных заведений поднимают проблему жалоб родителей на необходимость оплаты "продлёнки". Об этом заявил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.

При этом стоимость группы вполне под силу оплачивать большинству московских семей. "В тех случаях, когда плата оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на "продлёнку" бесплатно", - отметил Романенко.

При этом реальные затраты на организацию "продлёнок" в школах больше, чем средства, получаемые от родителей – об этом говорят директора учебных заведений.

"То, что такие группы необходимы и имеют важное социальное значение для большинства семей, - бесспорно. Но как правильно организовать их работу – уже предмет дискуссий", - заявил парламентарий.

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Депутат Государственной Думы, Герой России Роман Романенко
Депутат Государственной Думы, Герой России Роман Романенко
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