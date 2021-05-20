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Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала заявление президента Владимира Путина о развитии патриотических проектов

19:49
  • четверг
  • 20 мая 2021

Проект "Мой район в годы войны" объединил в этом году уже более 40 тыс. школьников

Московские школьники уже давно вовлечены в образовательно-патриотические проекты. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Белых, комментируя заявление главы государства Владимира Путина о развитии патриотических проектов.

"Например, "Мой район в годы войны" объединил в этом году уже более 40 тысяч школьников. И это только участники олимпиады!" – заявила парламентарий.

Кроме того, по ее словам, реализуется проект, который посвящен 80-летию Парада Победы на Красной площади. "Ребята работают с архивными данными, собирают истории участников этого легендарного события", - сообщила депутат.

Владимир Путин в четверг заявил о необходимости продолжения работы по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне.

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Депутат ГД Ирина Белых
Депутат ГД Ирина Белых
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