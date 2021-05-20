Россия возобновляет регулярные рейсы в Мексику

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air

Регулярное авиасообщение с Мексикой возобновится с 29 мая. Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air. Самолеты Boeing 777-300 ER доставят желающих на популярный мексиканский курорт Канкун.

"Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам. Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса", - сообщила пресс-секретарь авиакомпании Дарья Раздобудкина.

Azur Air - единственная авиакомпания, которая на данный момент заявила о намерениях летать между Россией и Мексикой. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, официально регулярное авиасообщение с Мексикой возобновляется с 25 мая, передает ТАСС.

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