Захарова объяснила Зеленскому особенности кроя косоворотки

Президент Украины ошибся с нарядом в день вышиванки

Наряд Владимира Зеленского, в котором президент Украины сфотографировался с супругой Еленой, стал предметом бурного обсуждения в соцсетях. Страна 20 мая отметила День вышиванки – рубахи в национальном украинском стиле. Однако наблюдатели моментально определили, что Зеленский на сей раз зря доверился своему стилисту.

Создавший рубаху для президента Украины дизайнер Артем Климчук утверждал, что взял за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины - современной Днепропетровской области, где родился Зеленский. Но специалисты опознали в рубахе русскую косоворотку.

"Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке - бесценно. Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу", - написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Держитесь там. Сейчас начнется", - добавила Захарова.

И действительно, украинские пользователи возмущены невежеством президента. Они считают, что для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду народов России – это "цивилизационный выбор".

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