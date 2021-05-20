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Захарова объяснила Зеленскому особенности кроя косоворотки

20:19
  • четверг
  • 20 мая 2021

Президент Украины ошибся с нарядом в день вышиванки

Наряд Владимира Зеленского, в котором президент Украины сфотографировался с супругой Еленой, стал предметом бурного обсуждения в соцсетях. Страна 20 мая отметила День вышиванки – рубахи в национальном украинском стиле. Однако наблюдатели моментально определили, что Зеленский на сей раз зря доверился своему стилисту.
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Создавший рубаху для президента Украины дизайнер Артем Климчук утверждал, что взял за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины - современной Днепропетровской области, где родился Зеленский. Но специалисты опознали в рубахе русскую косоворотку.

"Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке - бесценно. Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу", - написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Держитесь там. Сейчас начнется", - добавила Захарова.

И действительно, украинские пользователи возмущены невежеством президента. Они считают, что для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду народов России – это "цивилизационный выбор".

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