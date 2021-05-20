Путин присвоил 12 российским городам звание "Город трудовой доблести"

Президент подписал соответствующий указ

Звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати российским городам. Указ подписал президент России Владимир Путин.

"Присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам", - цитирует документ пресс-служба Кремля.

В указе отмечается, что высокого звания города удостоены за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram