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Путин присвоил 12 российским городам звание "Город трудовой доблести"

20:41
  • четверг
  • 20 мая 2021

Президент подписал соответствующий указ

Звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати российским городам. Указ подписал президент России Владимир Путин.
Путин одобрил предложение расширить список "Городов трудовой доблести"

"Присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам", - цитирует документ пресс-служба Кремля.

В указе отмечается, что высокого звания города удостоены за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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