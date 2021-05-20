Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за один день собрали свыше 5 млн просмотров

Трехдневный марафон проходит в Москве, Петербурге и ряде других городов России

За первый день работы марафона "Новое Знание" количество просмотров его онлайн-трансляции превысило пять миллионов. Об этом в четверг сообщили организаторы мероприятия.

Для участия в марафоне зарегистрировались более трех тысяч человек. В первый день мероприятия выступили, в частности, помощник президента России Андрей Фурсенко, телеведущий Владимир Познер, а также кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Марафон "Новое Знание" проходит в течение трех дней во множестве российских городов. В программе мероприятия - более 100 дискуссий.

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