В Вашингтоне назвали причину отказа от санкций против Nord Stream 2 AG

США учли ряд глобальных факторов

"Жизненно важные" отношения с Германией и ряд глобальных факторов учли США, принимая решение об отказе от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что Вашингтон руководствуется стремлением поддерживать конструктивный диалог с Берлином.

"У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов", - заявила псаки.

Ранее стало известно, что Вашингтон отказался вводить санкции против оператора проекта газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG - и ее руководителя Маттиаса Варнига. При этом США сохранили ограничения в отношении работающих на строительстве российских судов-трубоукладчиков, передает ТАСС.

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