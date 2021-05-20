США признали невозможность остановить "Северный поток – 2"

Проект готов на 95 процентов

В четверг Белый дом признал, что остановить строительство "Северного потока - 2", который готов на 95 процентов, уже практически невозможно. Вашингтон по-прежнему выступает категорически против проекта, но уже принял решение отказаться от главных санкций против компании Nord Stream 2 AG.

В самой же Германии уже заговорили о возможности введения контрсанкций против США из-за агрессивных действий в отношении "Северного потока - 2". С такой инициативой выступил член Бундестага Штеффен Контре. Ранее он обвинил Вашингтон в развязывании экономической войны против Берлина и Брюсселя, передает "ТВ Центр".

Власти ФРГ не раз заявляли, что выступают за достройку трубопровода и против ограничений заокеанских партнёров. Но, по мнению депутата, одних слов мало. Более эффективный ответ - контрмеры. Например, повышение таможенных пошлин на сжиженный газ, который США навязывают Европе взамен российских поставок.

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