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Попова оценила эффект от продленных майских праздников

21:33
  • четверг
  • 20 мая 2021

Ситуация с коронавирусом в России стабильная

Продленные майские праздники в России позволили избежать роста заболеваемости. Ситуация с распространением коронавируса стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова дала прогноз по ситуации с COVID-19 после майских праздников

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

По словам главы Роспотребнадзора, сейчас в основном заболевают люди старше 50 лет и пожилые – причем чаще всего заражаются коронавирусом дома и в общественном транспорте. Удельный вес заболевших среди детей и молодежи невысок. Попова призвала россиян воспользоваться стабильной ситуацией, чтобы привиться от COVID-19.

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