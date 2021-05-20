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Генсек ООН высказался о ситуации на Ближнем Востоке

22:30
  • четверг
  • 20 мая 2021

В регионе - обострение конфликта

Обострение ситуации на Ближнем Востоке обсуждают в четверг на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Израиль уничтожил около 100 км подземных тоннелей ХАМАС

Генеральный секретарь Организации назвал недопустимыми военные действия между Израилем и движением ХАМАС. Кроме того, Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и заявил, что Иерусалим должен оставаться священным городом трёх религий.

Генсек ООН вновь подчеркнул необходимость мирного решения конфликта. Однако, судя по всему, стороны пока не готовы садиться за стол переговоров. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики выступая с высокой трибуны, осудил страны, которые поддерживают Израиль в его праве на самооборону. А израильский посол во время вступления палестинца и вовсе покинул зал.

Напомним, обмен ударами продолжается с 10 мая. В четверг армия Израиля вновь поразила установки ХАМАС для запуска ракет, шахты туннелей и группу боевиков.

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