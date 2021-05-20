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Вакцинированных болельщиков допустят на матчи ЧМ по хоккею в Риге

22:06
  • четверг
  • 20 мая 2021

Турнир открывается 21 мая

Вакцинированные от коронавируса болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. В соответствии с решением, принятым сеймом Латвии, на трибуны допустят и переболевших COVID-19 фанатов.
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"Сейм Латвии поручил правительству разработать порядок для допуска соответствующих категорий болельщиков на матчи хоккейного чемпионата мира", - приводит РИА Новости слова представителя президиума латвийского парламента.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее против присутствия болельщиков на матчах мирового турнира активно выступал глава Минздрава Латвии Даниэль Павлютс.

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