Перемирие между Израилем и ХАМАС могут объявить в ближайшие часы

Стороны согласились на прекращение огня

В первые часы пятницы 21 мая может вступить в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Информацию дипломатического источника в Египте, выступающего посредником по урегулированию между сторонами конфликта, приводит агентство ТАСС.

"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", - заявил источник.

Как стало известно, израильский кабинет безопасности одобрил одностороннее прекращение огня и уведомит об этом Египет. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия". Сообщается также, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram