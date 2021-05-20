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Перемирие между Израилем и ХАМАС могут объявить в ближайшие часы

22:21
  • четверг
  • 20 мая 2021

Стороны согласились на прекращение огня

В первые часы пятницы 21 мая может вступить в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Информацию дипломатического источника в Египте, выступающего посредником по урегулированию между сторонами конфликта, приводит агентство ТАСС.
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"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", - заявил источник.

Как стало известно, израильский кабинет безопасности одобрил одностороннее прекращение огня и уведомит об этом Египет. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".  Сообщается также, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.

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