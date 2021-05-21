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В Хакасии введен режим ЧС: река Абакан поднялась на 6 метров

07:54
  • пятница
  • 21 мая 2021

Подтоплены более сотни участков

В Сибири и на Дальнем Востоке - мощные паводки. Причина -  продолжительные осадки и таяние снега, передает "ТВ Центр".

Режим ЧС введён в Хакасии. Для помощи в ликвидации последствий привлекли военных. Особенно сложная обстановка - в городе Абаза. Он стоит на реке Абакан, её уровень за двое суток поднялся почти на три метра и составлял на пике 614 сантиметров. Подтоплены более сотни участков, вода подступает к жилым домам, сейчас  экстренно возводят дамбу. Людей эвакуировали в пункты временного размещения.

Похожая ситуация в Красноярском крае. Людей просят быть готовыми к возможной эвакуации. Местами размыты дороги, до некоторых населённых пунктов сейчас не добраться. Резко увеличился уровень воды и в Амуре. В Благовещенске затопило набережную.

А в Бурятии сегодня отменили режим ЧС. Спустя трое суток восстановлено движение по одной из дорог в Окинском районе. Полотно буквально смыло талыми водами. Без транспортного сообщения оставались 6 сёл.

В ряде российских регионов ведут борьбу ещё и с природными пожарами. Леса горят на площади в 24 тысячи гектаров. Наиболее сложная обстановка - в Тюменской области. Там действует режим ЧС. В борьбе с огнём задействована авиация. В Ханты-Мансийском автономном округе за двое суток число очагов увеличилось в два раза.

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