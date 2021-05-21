Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа

Взаимные обстрелы продолжались до последнего

Сегодня ночью вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На палестинских территориях по этому случаю - праздничные гулянья: до утра в небо запускали фейерверки,водители беспрестанно сигналили. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Египта после того, как накануне вечером правительство Израиля одобрило одностороннее прекращение огня. При этом интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. За 12 минут до вступления в силу перемирия израильская армия сообщила о новых обстрелах южных районов.

На специальном заседании Генассамблеи ООН также обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и заявил, что Иерусалим должен оставаться священным городом трёх религий.

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне глав МИД для деэскалации обстановки. Об этом на заседании заявил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

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