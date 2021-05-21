Тихоокеанский флот России отмечает 290-летие

Основные торжества по случаю юбилея перенесли на 25 июля

Сегодня поздравления звучат в адрес наших моряков-дальневосточников. 290 лет отмечает Тихоокеанский флот, который стоит на страже наших рубежей от Владивостока до Камчатки. Боевая выучка и высокий профессионализм - все это постоянно совершенствуется на масштабных учениях и во время дальних походов. Сегодня почувствовать себя капитаном или членом экипажа военного корабля может каждый житель Владивостока. Флотилия у причала открыта для посещения.

Главная база Тихоокеанского флота - во флагах расцвечивания, словно в праздничном наряде. Сегодня у моряков особый день - 290 лет тихоокеанцы стоят на страже рубежей России.

Три отряда боевых кораблей сейчас находятся в дальнем походе в водах Азиатско-Тихоокеанского региона. Но и те, кто остался на базе, регулярно участвуют в учебных маневрах.

Десантные корабли за прошлый год провели в море более 7 месяцев. Впервые морская пехота высадилась на необорудованное побережье Чукотского полуострова. И сейчас, еще на суше, они отрабатывают тактику взаимодействия, а уже на следующей неделе - снова в поход. На этот раз - стрельбы по воздушным, морским и береговым целям.

Мгновенное прикрытие кораблей от удара потенциального противника — еще один обязательный этап тренировки. Спецмашины ТДА3 за считанные минуты обеспечивают густую аэрозольную маскировку.

Сейчас дымовая завеса прикрывает выход кораблей с базы тихоокеанского флота сразу с трёх точек. Две машины находятся на берегу, а третья впервые работает в акватории бухты базирования.

Густые клубы распространяются на расстояние до полутора километров. Увидеть дали корабли ход или нет, просто невозможно. Такая техника недавно поступила на вооружение. Модернизацию проводят и на уже ставших легендарными кораблях. Так, например, на фрегат "Маршал Шапошников" установили новое радиолокационное, ударное ракетное оборудование. И в этом году он впервые выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" по морским и береговым целям.

Специально для тех, кто ни один год своей жизни отдал службе Тихоокеанскому флоту, к юбилейной дате разработали памятный знак. В течение года было сделано 14 эскизов. В итоге награда получилась лаконичной, олицетворяющей мужество и отвагу моряков-тихоокеанцев.

Награждение и все основные торжественные мероприятия в этом году перенесли на день Военно-морского флота. А сегодня каждый может почувствовать себя капитаном или членом экипажа корабля. Флотилия у причала открыта для посещения.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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