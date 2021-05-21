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"Спутник V" начали производить в Бразилии

07:44
  • пятница
  • 21 мая 2021

Препарат будет экспортироваться в другие страны

В Бразилии произведена первая партия российской вакцины "Спутник V", передает "ТВ Центр". Применение препарата регулирующий орган самой латиноамериканской страны под давлением Вашингтона так и не одобрил, несмотря на то, что десятки бразильских ученых подтвердили его эффективность. Вакцина, выпущенная на местной фармплощадке, будет экспортироваться в другие страны континента после проверки качества  Центром имени Гамалеи.

Партия "Спутника V", произведённого в России, уже вторая по счету, доставлена в Гватемалу. А уже через две, максимум 3 недели, производство нашего препарата начнётся в Сербии, на базе белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток.

"Спутник V" одобрен в 66 странах и уже доказал свою эффективность. В Европе рост заболеваемости COVID-19 благодаря нашей вакцине был остановлен в Сан-Марино. А в Никарагуа зарегистрирован препарат "Спутник Лайт".

В российских регионах прививочная кампания набирает обороты, а для кого-то вопрос с иммунизацией уже закрыт. Так, в Оренбургской области полный курс прошли военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа.

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