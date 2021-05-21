Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Праги

Власти Чехии пытаются стереть память об этом событии

Министерство обороны рассекретило архивные документы об освобождении Чехословакии, передает "ТВ Центр". На сайте ведомства представлены материалы о Пражской наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта.

В документах содержатся сведения о подвигах красноармейцев, отдавших жизни за свободу чешской земли. Об исторической правде, попытки исказить которую власти европейской страны предпринимают в последнее время все чаще.

Такая политика вызывает тревогу и за судьбу воинских захоронений и памятников освободителям. В Чехии захоронено свыше 50 тысяч советских воинов. Значительная часть архива рассказывает о том, как местное население радостно встречало красноармейцев. Раздел подготовлен в рамках проекта "Без срока давности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram