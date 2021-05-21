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Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Праги

08:01
  • пятница
  • 21 мая 2021

Власти Чехии пытаются стереть память об этом событии

Министерство обороны рассекретило архивные документы об освобождении Чехословакии, передает "ТВ Центр". На сайте ведомства представлены материалы о Пражской наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта.

В документах содержатся сведения о подвигах красноармейцев, отдавших жизни за свободу чешской земли. Об исторической правде, попытки исказить которую власти европейской страны предпринимают в последнее время все чаще.

Такая политика вызывает тревогу и за судьбу воинских захоронений и памятников освободителям. В Чехии захоронено свыше 50 тысяч советских воинов. Значительная часть архива рассказывает о том, как местное население радостно встречало красноармейцев. Раздел подготовлен в рамках проекта "Без срока давности".

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